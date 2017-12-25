Україну сьогодні замість снігу накриють дощі

08:53, 25 грудня 2017
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Сухо буде тільки в південних областях і Криму.

Вместо снега на католическое Рождество украинцев ждет дождь \ фото УНИАН
Замість снігу на католицьке Різдво українців чекає дощ \ фото УНІАН

Сьогодні, 25 грудня, майже по всій території України пройдуть дощі. Тільки в трьох південних областях - Одеській, Херсонській, Миколаївській і в Криму буде сухо.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в КарпатахТемепратура вдень скрізь буду плюсовою. В Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях повітря прогріється до +10 градусів.

Найхолодніше буде на Луганщині, Полтавщині, Харківщині - 2-4 градуси тепла.

Загалом температура буде коливатися в межах 6-8 градусів.

Раніше рятувальники попередили, що 25 грудня в зв'язку з опадами і сніготаненням в трьох західних областях України очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м.

Укргидрометцентр
Укргідрометцентр

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