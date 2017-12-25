У Києві сьогодні будуть сильні пориви вітру
У столиці до кінця сьогоднішнього дня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві до кінця доби 25 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації із посиланням на Український гідрометцентр.
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У КМДА також нагадали основні правила поводження в разі посилення вітру:
• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
• у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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