Передноворічний тиждень буде теплим – синоптики
Близькою до нуля очікується температура і в новорічну ніч.
Синоптики очікують переважно плюсову температуру повітря в Україні впродовж передноворічного тижня.
«І завтра, і до неділі, до 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів. А в областях Чернігова, Харкова, Сум, Полтави та Луганська 0+4 градуси. Переважатиме суха погода, завтра на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом», – вказує синоптик Наталка Діденко.
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Близькою до нуля очікується температура і в новорічну ніч.
«У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. Опадів істотних – навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом», – передбачає Наталка Діденко, вказуючи втім, що «прогноз попередній, за потреби уточнюватиметься».
Схожі синоптичні орієнтири дають і західні погодні сайти. Зокрема, норвезький yr.no прогнозує, що впродовж тижня денна температура в Києві складатиме від трьох до шести градусів, більшість днів будуть похмурими, але опади – незначними. У Харкові чекають від трьох до восьми градусів, також переважно хмарно, але без опадів. У Львові – від одного до восьми градусів, сонячних і похмурих днів буде приблизно порівну, опадів не чекають.
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Дніпро+16°... +5°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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