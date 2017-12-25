Передноворічний тиждень буде теплим – синоптики

Близькою до нуля очікується температура і в новорічну ніч.

Синоптики прогнозують теплий передноворічний тиждень / фото УНІАН

Синоптики очікують переважно плюсову температуру повітря в Україні впродовж передноворічного тижня.

«І завтра, і до неділі, до 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів. А в областях Чернігова, Харкова, Сум, Полтави та Луганська 0+4 градуси. Переважатиме суха погода, завтра на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом», – вказує синоптик Наталка Діденко.

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Близькою до нуля очікується температура і в новорічну ніч.

«У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. Опадів істотних – навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом», – передбачає Наталка Діденко, вказуючи втім, що «прогноз попередній, за потреби уточнюватиметься».

Схожі синоптичні орієнтири дають і західні погодні сайти. Зокрема, норвезький yr.no прогнозує, що впродовж тижня денна температура в Києві складатиме від трьох до шести градусів, більшість днів будуть похмурими, але опади – незначними. У Харкові чекають від трьох до восьми градусів, також переважно хмарно, але без опадів. У Львові – від одного до восьми градусів, сонячних і похмурих днів буде приблизно порівну, опадів не чекають.