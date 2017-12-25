Унаслідок тайфуну на Філіппінах загинуло 230 осіб

19:38, 25 грудня 2017
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Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження.

Зруйновані або заблоковані через зсувів дороги та мости / скріншот
Зруйновані або заблоковані через зсуви дороги та мости / скріншот

Внаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах загинули 230 людей, десятки зникли безвісти. Як повідомляє "Радіо Свобода", через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки.

Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження про тайфун і не покинули прибережні райони Філіппін.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з наближенням Тембіна влада В’єтнаму евакуювала сотні тисяч людей із регіону Дельта Меконга.

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