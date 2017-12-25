Унаслідок тайфуну на Філіппінах загинуло 230 осіб
Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження.
Внаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах загинули 230 людей, десятки зникли безвісти. Як повідомляє "Радіо Свобода", через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки.
Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження про тайфун і не покинули прибережні райони Філіппін.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з наближенням Тембіна влада В’єтнаму евакуювала сотні тисяч людей із регіону Дельта Меконга.
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