Унаслідок тайфуну на Філіппінах загинуло 230 осіб

Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження.

Зруйновані або заблоковані через зсуви дороги та мости / скріншот

Внаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах загинули 230 людей, десятки зникли безвісти. Як повідомляє "Радіо Свобода", через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки.

Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження про тайфун і не покинули прибережні райони Філіппін.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з наближенням Тембіна влада В’єтнаму евакуювала сотні тисяч людей із регіону Дельта Меконга.