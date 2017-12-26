В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:08, 26 грудня 2017
1083

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.

Сьогодні В Україні потеплішає / УНІАН
Сьогодні в Україні потеплішає / УНІАН

На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області до +9°.

У північних областях без опадів. Температура до +4°. У центрі мінлива хмарність, температура до +8°.

Прогноз на 26 грудня / УНІАН
Прогноз на 26 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 грудня — Спиридона Сонцеворота. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли хмарно і на деревах іній — похмурим і теплим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин