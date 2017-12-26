В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.

Сьогодні в Україні потеплішає / УНІАН

На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +10°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області до +9°.

У північних областях без опадів. Температура до +4°. У центрі мінлива хмарність, температура до +8°.

Прогноз на 26 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 грудня — Спиридона Сонцеворота. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли хмарно і на деревах іній — похмурим і теплим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.