У Києві сьогодні без опадів, температура до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 грудня, у столиці без опадів, температура до +6°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері – до +3°. Вітер мінливий, до 4,9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:57, а зайде у 15:58.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.

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