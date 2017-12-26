У Києві сьогодні без опадів, температура до +6°

08:30, 26 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 грудня, у столиці без опадів, температура до +6°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері – до +3°. Вітер мінливий, до 4,9 м/с.

В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:57, а зайде у 15:58.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.

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