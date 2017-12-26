Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:28, 26 грудня 2017
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 26 грудня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +6°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"26 грудня у зв’язку з відлигою у Карпатах зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.

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