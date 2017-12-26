Біля берегів Індонезії стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Саумлакі.
У вівторок, 26 грудня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 4,7.
В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 216 км на північний захід від міста Саумлакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 119,9 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 21 грудня на південному сході Ірану, постраждали 23 людини.
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