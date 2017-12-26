Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Саумлакі.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 26 грудня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 216 км на північний захід від міста Саумлакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 119,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 21 грудня на південному сході Ірану, постраждали 23 людини.