Біля берегів Індонезії стався землетрус

10:40, 26 грудня 2017
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Саумлакі.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 26 грудня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 4,7.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 216 км на північний захід від міста Саумлакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 119,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 21 грудня на південному сході Ірану, постраждали 23 людини.

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