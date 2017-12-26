Погода у новорічну ніч: синоптики дали прогноз (відео)

11:23, 26 грудня 2017
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Останній тиждень року буде теплим.

Новорічна ніч в Україні пройде без снігу / УНІАН
Новорічна ніч в Україні пройде без снігу / УНІАН

Протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +6°

За словами синоптика Наталії Діденко, денна температура повітря коливатиметься в межах +2…+8 градусів, на півдні до +10…+12. Опадів буде небагато, а 31 грудня погода істотно не зміниться.

За попередніми даними, у ніч на 1 січня температура повітря становитиме -2…+2. Вдень 1 січня синоптики очікують 0…+5 градусів, йдеться в сюжеті ДжеДАІ.

Істотних опадів у новорічну ніч не обіцяють, невеликий дощ з мокрим снігом очікується лише у Рівненській, Чернігівській, Житомирській областях та у північних районах Київщини.

Нагадаємо, 26 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.

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