Погода у новорічну ніч: синоптики дали прогноз (відео)
Останній тиждень року буде теплим.
Протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів.
У Києві сьогодні без опадів, температура до +6°
За словами синоптика Наталії Діденко, денна температура повітря коливатиметься в межах +2…+8 градусів, на півдні до +10…+12. Опадів буде небагато, а 31 грудня погода істотно не зміниться.
За попередніми даними, у ніч на 1 січня температура повітря становитиме -2…+2. Вдень 1 січня синоптики очікують 0…+5 градусів, йдеться в сюжеті ДжеДАІ.
Істотних опадів у новорічну ніч не обіцяють, невеликий дощ з мокрим снігом очікується лише у Рівненській, Чернігівській, Житомирській областях та у північних районах Київщини.
Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков
Нагадаємо, 26 грудня в Україні без опадів, на півдні до +10°.
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