Тайфун "Тембін" наближається до Таїланду

Сильні дощі очікуються на півдні країни.

До Таїланду наближається тайфун / Strange sounds

Тайфун "Тембін" рухається в бік південних провінцій Таїланду.

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26-27 грудня на півдні країни збережеться негода, проте по мірі просування на суші тайфун перетвориться на тропічний шторм, передає ТАСС з посиланням на Метеорологічний департамент Таїланду.

Так, сильні дощі очікуються в провінціях Прачуапкхірікхан, Чумпхон, Сураттхані, а в Сіамській затоці через негоду очікуються великі хвилі. Власникам маломірних суден рекомендовано найближчими дніми не виходити в море.

Нагадаємо, у результаті тайфуну Тембін на Філіппінах загинуло 230 осіб, десятки зникли безвісти.