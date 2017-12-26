Тайфун "Тембін" наближається до Таїланду
Сильні дощі очікуються на півдні країни.
Тайфун "Тембін" рухається в бік південних провінцій Таїланду.
Тайфун на Філіппінах призвів до загибелі 29 осіб
26-27 грудня на півдні країни збережеться негода, проте по мірі просування на суші тайфун перетвориться на тропічний шторм, передає ТАСС з посиланням на Метеорологічний департамент Таїланду.
Так, сильні дощі очікуються в провінціях Прачуапкхірікхан, Чумпхон, Сураттхані, а в Сіамській затоці через негоду очікуються великі хвилі. Власникам маломірних суден рекомендовано найближчими дніми не виходити в море.
Нагадаємо, у результаті тайфуну Тембін на Філіппінах загинуло 230 осіб, десятки зникли безвісти.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+28°... +16°
-
Донецьк+27°... +13°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+26°... +12°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+27°... +14°
-
Луганськ+28°... +14°
-
Луцьк+28°... +16°
-
Львів+26°... +15°
-
Миколаїв+25°... +16°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Рівне+28°... +16°
-
Сімферополь+25°... +11°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+27°... +14°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+26°... +15°
Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +27 °
Вологість: 65 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:31
Фаза місяця:
Стрічка новин