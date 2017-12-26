Теплий грудень встановив температурний рекорд у Києві

14:34, 26 грудня 2017
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Температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів.

Температура у Києві відповідає жовтневій / УНІАН
Температура у Києві відповідає жовтневій / УНІАН

26 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

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Стовпчик термометру не опустився нижче +3,1°, що на 0,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване у 2015 році. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Крім того, існує велика ймовірність перевищення і середньодобового найвищого значення температури для 26 грудня. В обсерваторії зазначають, що така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня.

Нагадаємо, протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів.

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