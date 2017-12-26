Зсув накрив село в Австрії

Ніхто не постраждав.

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В австрійському Вальсі (Тіроль) зійшов зсув із каміння, бруду та уламків дерев.

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Зсув накрив головну дорогу, через що 150 людей опинилися відрізаними від зовнішнього світу, ніхто не постраждав, передає Euronews.

Зараз дістатися до населеного пункту можна тільки повітрям. На вертольотах вдалося евакуювати 40 осіб. Відзначається, що каменепад триває, тому залишатися в селі небезпечно.

Нагадаємо, у результаті обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.