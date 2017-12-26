Завтра у Києві без опадів, температура до +5°

17:00, 26 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 27 грудня, у столиці без опадів, температура до +5°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +4°. Вітер західний та південно-західний, до 4,2 м/с.

На річках західної України очікується підвищення рівнів води

Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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