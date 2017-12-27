Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +12° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 грудня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень температура до +11°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +9°.

Прогноз на 27 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 грудня — Филимона. Який Филимон — такий і лютий.

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