У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 27 грудня, у столиці без опадів, температура до +5°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +4°. Вітер західний та південно-західний, до 4,2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

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