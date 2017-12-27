Жителів Києва та області попереджають про туман

У Києві сьогодні без опадів.

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Сьогодні, 27 грудня, у Києві та Київській області очікується туман.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"27 грудня у м. Києві та Київській області туман", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів.