Жителів Києва та області попереджають про туман

09:32, 27 грудня 2017
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У Києві сьогодні без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 27 грудня, у Києві та Київській області очікується туман.

Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +12° (карта)

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"27 грудня у м. Києві та Київській області туман", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів.

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