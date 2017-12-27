В Індонезії стався землетрус

10:38, 27 грудня 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 27 грудня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,8.

У Канаді стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на захід від населеного пункту Леміто. Осередок землетрусу залягав на глибині 98,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.

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