У Канаді через негоду 158 тисяч споживачів залишилися без електроенергії

11:40, 27 грудня 2017
289

Через негоду були повалені дерева.

Нову Шотландію накрила негода / twitter.com / @nspowerinc
Нову Шотландію накрила негода / twitter.com / @nspowerinc

Близько 158 тисяч споживачів залишилися без електрики в канадській провінції Нова Шотландія.

Тайфун "Тембін" наближається до Таїланду

Через негоду були повалені дерева, які пошкодили лінії електропередачі, повідомляє CBC News.

Місцева энергосетевая компанія Nova Scotia Power задіяла в аварійних роботах близько 450 осіб. Подачу електроенергії повинні відновити до полудня 27 грудня.

Нагадаємо, на півдні провінції Саскачеван (Канада) 3 жовтня випало понад 50 см снігу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин