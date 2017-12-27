У Канаді через негоду 158 тисяч споживачів залишилися без електроенергії

Через негоду були повалені дерева.

Нову Шотландію накрила негода / twitter.com / @nspowerinc

Близько 158 тисяч споживачів залишилися без електрики в канадській провінції Нова Шотландія.

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Через негоду були повалені дерева, які пошкодили лінії електропередачі, повідомляє CBC News.

Місцева энергосетевая компанія Nova Scotia Power задіяла в аварійних роботах близько 450 осіб. Подачу електроенергії повинні відновити до полудня 27 грудня.

Нагадаємо, на півдні провінції Саскачеван (Канада) 3 жовтня випало понад 50 см снігу.