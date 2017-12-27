Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

12:32, 27 грудня 2017
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У Львівській області можливий вихід води на заплаву.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН
На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

27 грудня на річках західної України очікується підвищення рівнів води.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, на ділянці Дністра Галич – Заліщики та у нижній течії р. Стрв’яж (притока Дністра) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м (над рівнями на 08:00 25 грудня).

На р. Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки (Львівська обл.) можливий вихід води на заплаву.

Нагадаємо, 27 грудня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

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