"Плюсова" температура і дощі: синоптик розповіла, якою буде погода у перший день нового року
У західних, північних і центральних областях України 1-го січня пройдуть дощі.
У святкові дні, 31-го грудня та 1-го січня буде переважати "плюсова" температура повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
Передноворічний тиждень буде теплим – синоптики
"31 грудня дещо похолодає, але переважно до нуля або невеликих "мінусів" на заході України. Вдень і 31-го, 1-го переважатиме температура повітря з "плюсами". Але ось прогностичні карти підсовують нам на 1-е січня дощі. На заході, півночі і в центрі. На сході та півдні без опадів", - повідомила синоптик.
Як повідомляв УНІАН, протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів. За попередніми даними, в ніч на 1 січня температура повітря становитиме -2...+2. Вдень 1 січня синоптики чекають 0...+5 градусів.
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