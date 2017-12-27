"Плюсова" температура і дощі: синоптик розповіла, якою буде погода у перший день нового року

12:45, 27 грудня 2017
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У західних, північних і центральних областях України 1-го січня пройдуть дощі.

фото УНІАН
1-го січня буде переважати "плюсова" температура повітря / фото УНІАН

У святкові дні, 31-го грудня та 1-го січня буде переважати "плюсова" температура повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

Передноворічний тиждень буде теплим – синоптики

"31 грудня дещо похолодає, але переважно до нуля або невеликих "мінусів" на заході України. Вдень і 31-го, 1-го переважатиме температура повітря з "плюсами". Але ось прогностичні карти підсовують нам на 1-е січня дощі. На заході, півночі і в центрі. На сході та півдні без опадів", - повідомила синоптик.

Як повідомляв УНІАН, протягом останнього тижня 2017 року в Україні буде тепло і майже без опадів. За попередніми даними, в ніч на 1 січня температура повітря становитиме -2...+2. Вдень 1 січня синоптики чекають 0...+5 градусів.

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