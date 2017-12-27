На півночі Японії протягом доби випало майже півметра снігу

13:38, 27 грудня 2017
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Одна людина загинула.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Снігопад накрив японський острів Хоккайдо і найпівнічніший регіон острова Хонсю - Тохоку.

У Марокко випав сніг

Загалом протягом доби тут випало 40 см, що призвело до заторів і аварій, передає Euronews.

Щонайменше одна людина загинула, ще 14 отримали травми, частина з них були збиті з ніг поривами сильного вітру. За прогнозами, холодна погода та снігопади збережуться на півночі Японії до 28 грудня.

Нагадаємо, через сильний снігопад в аеропорту у Франкфурті-на-Майні скасували близько 170 авіарейсів.

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