На півночі Японії протягом доби випало майже півметра снігу

Одна людина загинула.

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Снігопад накрив японський острів Хоккайдо і найпівнічніший регіон острова Хонсю - Тохоку.

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Загалом протягом доби тут випало 40 см, що призвело до заторів і аварій, передає Euronews.

Щонайменше одна людина загинула, ще 14 отримали травми, частина з них були збиті з ніг поривами сильного вітру. За прогнозами, холодна погода та снігопади збережуться на півночі Японії до 28 грудня.

Нагадаємо, через сильний снігопад в аеропорту у Франкфурті-на-Майні скасували близько 170 авіарейсів.