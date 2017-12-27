На північному сході США випала рекордна кількість снігу

У місті Ері оголосили надзвичайний стан.

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У місті Ері (штат Пенсильванія, США) випала рекордна кількість снігу.

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Всього за 48 годин у місті випало понад 152 см снігу, що перевищило попередній рекорд, встановлений у 1998-1999 рр. Тоді сніг йшов протягом 13 днів, повідомляє The Weather Channel.

У місті оголосили надзвичайний стан, багато доріг стали непрохідними. За прогнозами, снігопад триватиме і 27 грудня.

Нагадаємо, снігопад накрив японський острів Хоккайдо і найпівнічніший регіон острова Хонсю - Тохоку.