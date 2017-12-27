В Японії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Кацуура.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 27 грудня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,6.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 101 км на південний схід від міста Кацуура. Осередок землетрусу залягав на глибині 18,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.