Завтра в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів (відеопрогноз)

Дощ очікується лише в Черкаській області.

В Україні завтра буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

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На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень температура до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

За народним прогнозом, 28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.

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