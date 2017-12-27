Завтра в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів (відеопрогноз)

16:30, 27 грудня 2017
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Дощ очікується лише в Черкаській області.

В Україні завтра буде тепло / УНІАН
В Україні завтра буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень температура до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

За народним прогнозом, 28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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