У Києві завтра без опадів, температура до +7°

17:00, 27 грудня 2017
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У столиці завтра очікується хмарна погода.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 грудня в столиці без опадів, температура до +7°.

Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +12° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +7°. Вітер південний і південно-східний, до 5,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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