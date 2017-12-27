У Великій Британії 14 тисяч домівок залишаються без світла через хуртовини (фото, відео)

Сильні снігопади заблокували рух на дорогах.

У Великій Британії 14 тисяч домівок залишаються без світла через хуртовини.

Читайте також На півночі Японії протягом доби випало майже півметра снігуЯк повідомляється у сюжеті ТСН, сильні снігопади заблокували рух на дорогах. Сотні авто застрягли у заторах. Вночі на траси висипали тонни солі та піску, однак аварій уникнути не вдалося.

Британців закликають поки що відмовитися від поїздок на машині. Через заметілі в небо не пускають літаки. У аеропортах Лондона затримують рейси.