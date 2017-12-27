У Великій Британії 14 тисяч домівок залишаються без світла через хуртовини (фото, відео)

18:50, 27 грудня 2017
25

Сильні снігопади заблокували рух на дорогах.

У Великій Британії 14 тисяч домівок залишаються без світла через хуртовини. 

На півночі Японії протягом доби випало майже півметра снігуЯк повідомляється у сюжеті ТСН, сильні снігопади заблокували рух на дорогах. Сотні авто застрягли у заторах. Вночі на траси висипали тонни солі та піску, однак аварій уникнути не вдалося.

Британців закликають поки що відмовитися від поїздок на машині. Через заметілі в небо не пускають літаки. У аеропортах Лондона затримують рейси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин