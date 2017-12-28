В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)

08:07, 28 грудня 2017
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Дощ очікується лише в Черкаській області.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

На півночі Японії протягом доби випало майже півметра снігу

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень температура до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

Прогноз на 28 грудня / УНІАН
Прогноз на 28 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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