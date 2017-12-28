В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)

Дощ очікується лише в Черкаській області.

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Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

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На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України у четвер без опадів. Вдень температура до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

Прогноз на 28 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.

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