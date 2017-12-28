У Києві сьогодні до +7°, без опадів

У столиці сьогодні очікується хмарна погода.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 грудня в столиці без опадів, температура до +7°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +7°. Вітер південний і південно-східний, до 5,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

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