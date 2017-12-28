Жителів Києва та області попереджають про туман

09:35, 28 грудня 2017
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Очікується зниження видимості до 200-500 метрів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 28 грудня, у Києві та Київській області очікується туман.

У Києві сьогодні до +7°, без опадів

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр

"Вранці 28 грудня по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 28 грудня, в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.

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