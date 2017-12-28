Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 28 грудня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,5.

Читайте також В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 63 км на південний схід від міста Тальталь. Вогнище землетрусу залягало на глибині 53 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.