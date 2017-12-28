В Україні оголосили штормове попередження

У багатьох областях очікується сильний вітер і туман.

В Україні сьогодні очікується сильний вітер / УНІАН

Майже по всій Україні оголосили штормове попередження на четвер, 28 грудня.

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За інформацією Українського гідрометцентру, вранці та в першій половині дня у північних, центральних і південних областях місцями туман, видимість 200-500 м.

Крім того, вдень в Україні, крім сходу, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 19-24 м/с.

Нагадаємо, 28 грудня в Україні практично без опадів, на півдні до +14°.