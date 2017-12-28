У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 50 осіб

Одна людина загинула.

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У результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.

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Землетрус стався в 50 км від Тегерана, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Більшість постраждалих були травмовані під час спроби вибігти з будівель, коли почалися підземні поштовхи. Повідомляється, що їх вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, 28 грудня в Чилі стався землетрус магнітудою 5,5.