Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

13:32, 28 грудня 2017
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Лавинна небезпека зберігатиметься найближчими днями.

У Карпатах - лавинна небезпека 3 рівня / УНІАН
У Карпатах - лавинна небезпека 3 рівня / УНІАН

Протягом 28-29 грудня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"28-29 грудня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,майже по всій Україні оголосили штормове попередження на четвер, 28 грудня.

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