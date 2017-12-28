Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека зберігатиметься найближчими днями.

У Карпатах - лавинна небезпека 3 рівня / УНІАН

Протягом 28-29 грудня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"28-29 грудня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,майже по всій Україні оголосили штормове попередження на четвер, 28 грудня.