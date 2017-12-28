Гідрометцентр попереджає про сильний вітер в Україні 29 грудня

14:35, 28 грудня 2017
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У Карпатах пориви до 24 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 29 грудня, у більшості регіонів України очікується сильний вітер.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29 грудня Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 19-24 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28-29 грудня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

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