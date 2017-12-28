В Індонезії сталося виверження вулкана Сінабунг

Вулкан викинув хмари газу і попелу на висоту до 4,6 км

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На індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Сінабунг, яке тривало 8 хвилин.

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Вулкан викинув хмари газу і попелу на висоту до 4,6 км, повідомляє The Japan Times.

Ніхто не постраждав, однак влада евакуювала мешканців селищ в радіусі 7 км, оскільки нинішнє виверження стало найсерйознішим з 2015 року.

Нагадаємо, вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовп попелу заввишки три тисячі метрів.