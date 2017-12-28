Завтра майже всю Україну накриють дощі (відеопрогноз)

16:30, 28 грудня 2017
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Без опадів буде лише на півдні і сході.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 грудня в Україні місцями пройдуть у всіх регіонах збережеться тепла погода.

У Києві сьогодні до +7°, без опадів

На сході без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень температура до +8°.

У північних областях зливи. Температура до +9°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

За народним прогнозом, 29 грудня — Агея . Який Агей — такий і квітень. Холодний Агей — до лютої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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