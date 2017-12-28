У Києві завтра пройде дощ, температура до +9°
Завтра в Києві збережеться тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 грудня, у столиці пройде дощ, температура до +9°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +8°. Вітер південно-східний, до 6,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:01.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні місцями пройдуть у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+28°... +16°
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Львів+26°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +16°
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Сімферополь+25°... +11°
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