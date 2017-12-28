У Києві завтра пройде дощ, температура до +9°

Завтра в Києві збережеться тепла погода.

У Києві завтра пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 грудня, у столиці пройде дощ, температура до +9°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +8°. Вітер південно-східний, до 6,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні місцями пройдуть у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

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