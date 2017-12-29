В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +16° (карта)

08:03, 29 грудня 2017
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Без опадів буде лише на півдні і сході.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться тепла погода.

На північному сході США випала рекордна кількість снігу

На сході без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень температура до +8°.

У північних областях зливи. Температура до +9°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

Прогноз на 29 грудня / УНІАН
Прогноз на 29 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 грудня — Агея . Який Агей — такий і квітень. Холодний Агей — до лютої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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