В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +16° (карта)

Без опадів буде лише на півдні і сході.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться тепла погода.

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На сході без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень температура до +8°.

У північних областях зливи. Температура до +9°. У центрі практично без опадів, температура до +10°.

Прогноз на 29 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 грудня — Агея . Який Агей — такий і квітень. Холодний Агей — до лютої зими.

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