У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +9°

08:30, 29 грудня 2017
21

Сьогодні в Києві збережеться тепла погода.

У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 грудня, в столиці пройде дощ, температура до +9°.

На північному сході США випала рекордна кількість снігу

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +8°. Вітер південно-східний, до 6,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні місцями пройдуть у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа
Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин