В Україні оголосили штормове попередження

09:38, 29 грудня 2017
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 29 грудня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +9°

Про це попереджає Український гідрометцентр

"29 грудня в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

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