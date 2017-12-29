В Україні оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Сьогодні, 29 грудня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29 грудня в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.