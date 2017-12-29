У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

10:36, 29 грудня 2017
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Наматанаї.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 29 грудня, у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 4,5.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 86 км на північний захід від міста Наматанаї. Осередок землетрусу залягав на глибині 64,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.

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