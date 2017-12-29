Весна на Новий рік: у Вінницькій області розквітли підсніжники (відео)

11:19, 29 грудня 2017
971

Місцеві жителі вже продають квіти по 25 гривень за букет.

У Вінницькій області розквітли проліски / ТСН
У Вінницькій області розквітли підсніжники / ТСН

Під Новий рік у Вінницькій області розквітли підсніжники.

На північному сході США випала рекордна кількість снігу

Місцеві жителі, незважаючи на те, що ці квіти занесені до Червоної книги, їх масово зривають і продають, йдеться в сюжеті ТСН.

За букет продавці просять 25 гривень, кажуть, зимові підсніжники розкуповують швидко.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини
У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів
Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин