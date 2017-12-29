Весна на Новий рік: у Вінницькій області розквітли підсніжники (відео)
Місцеві жителі вже продають квіти по 25 гривень за букет.
Під Новий рік у Вінницькій області розквітли підсніжники.
На північному сході США випала рекордна кількість снігу
Місцеві жителі, незважаючи на те, що ці квіти занесені до Червоної книги, їх масово зривають і продають, йдеться в сюжеті ТСН.
За букет продавці просять 25 гривень, кажуть, зимові підсніжники розкуповують швидко.
Весна під Новий Рік. У вінницьких лісах розквітли проліски
Нагадаємо, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
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