Весна на Новий рік: у Вінницькій області розквітли підсніжники (відео)

Місцеві жителі вже продають квіти по 25 гривень за букет.

У Вінницькій області розквітли підсніжники / ТСН

Під Новий рік у Вінницькій області розквітли підсніжники.

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Місцеві жителі, незважаючи на те, що ці квіти занесені до Червоної книги, їх масово зривають і продають, йдеться в сюжеті ТСН.

За букет продавці просять 25 гривень, кажуть, зимові підсніжники розкуповують швидко.

Нагадаємо, 29 грудня в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.