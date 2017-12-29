Передноворічні вихідні будуть теплими та малосніжними (карта)

12:00, 29 грудня 2017
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Сніг очікується лише у декількох областях.

Вихідні будуть малосніжними / УНІАН
Вихідні будуть малосніжними / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +5°. У неділю без опадів, -1°...+3°.

Весна на Новий рік: у Вінницькій області розквітли підсніжники (відео)

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +2°. У неділю сніг з дощем, +2°...+5°.

У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +2° сніг. У неділю вночі +2°, вдень +5°, сніг з дощем.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -3°...+3°. У неділю до +2° сніг.

В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю 0°...+7°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -4°...+4°, також очікуються опади.

Прогноз на 30 грудня / УНІАН
Прогноз на 30 грудня / УНІАН
Прогноз на 31 грудня / УНІАН
Прогноз на 31 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу дощ. Температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю дощ, температура повітря -2°...+4°.

У Сімферополі завтра сонячно, +5°...+13°. У неділю +3°...+8°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +1°, вдень +6°. У неділю також очікуються опади, температура до +6°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +4°, вдень +6°. У неділю температура до +7°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю +2°...+6° дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -6°. У неділю сонячно, вночі -1°, вдень 0°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -2°, вдень +2°. У неділю пройде дощ, вночі +3°, вдень до +4°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +5°. У неділю температура до +6°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде сніг, -5°, у неділю також очікується снігопад, температура повітря -1° ...+1°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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