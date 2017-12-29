Передноворічні вихідні будуть теплими та малосніжними (карта)
Сніг очікується лише у декількох областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +5°. У неділю без опадів, -1°...+3°.
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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +2°. У неділю сніг з дощем, +2°...+5°.
У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +2° сніг. У неділю вночі +2°, вдень +5°, сніг з дощем.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -3°...+3°. У неділю до +2° сніг.
В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю 0°...+7°.
У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -4°...+4°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу дощ. Температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю дощ, температура повітря -2°...+4°.
У Сімферополі завтра сонячно, +5°...+13°. У неділю +3°...+8°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +1°, вдень +6°. У неділю також очікуються опади, температура до +6°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +4°, вдень +6°. У неділю температура до +7°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю +2°...+6° дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -6°. У неділю сонячно, вночі -1°, вдень 0°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -2°, вдень +2°. У неділю пройде дощ, вночі +3°, вдень до +4°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +5°. У неділю температура до +6°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде сніг, -5°, у неділю також очікується снігопад, температура повітря -1° ...+1°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+22°... +11°
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Чернігів+21°... +9°
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Чернівці+28°... +15°