Теплий грудень встановив температурний рекорд у Києві

13:20, 29 грудня 2017
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Цей рекорд став уже третім у грудні.

Теплий грудень продовжує встановлювати рекорди / УНІАН
Теплий грудень продовжує встановлювати рекорди / УНІАН

29 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року, стовпчик термометру не опустився нижче +4,8°.

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Такий показник на 2,0° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване у 1974 році, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

В обсерваторії зазначають, що існує велика ймовірність перевищення середньодобового найвищого значення температури для 29 грудня та максимуму температури повітря.

Цей рекорд став уже третім у грудні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.

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