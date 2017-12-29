Снігопади лишили без світла частину Бішкека

15:10, 29 грудня 2017
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Через снігопад була закрита траса Бішкек-Ош.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через сильний снігопад частина Бішкеку (Киргизстан) залишилася без світла, а непрацюючі світлофори призвели до великих заторів.

На північному сході США випала рекордна кількість снігу

Через снігопад була закрита траса Бішкек-Ош, повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що на трасі Бішкек-Ош снігова лавина накрила два автомобіля. Водії та пасажири не постраждали.

Крім того, через снігопад закрили трасу Токтогул-Торкен-Толук, де напередодні зійшла снігова лавина, і траса Кара-Кульджа - Алайкуу.

Нагадаємо, снігопад накрив японський острів Хоккайдо і найпівнічніший регіон острова Хонсю - Тохоку.

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