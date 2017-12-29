Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Завтра в Карпатах очікуються хуртовини.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН

Завтра, 30 грудня очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 грудня у зв’язку з хутровиною на високогір’ї Івано-Франківської Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.