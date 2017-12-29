Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

16:14, 29 грудня 2017
18

Завтра в Карпатах очікуються хуртовини.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН

Завтра, 30 грудня очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Весна на Новий рік: у Вінницькій області розквітли підсніжники (відео)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 грудня у зв’язку з хутровиною на високогір’ї Івано-Франківської Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини
У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин