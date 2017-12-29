На Житомирщині дорожники попередили водіїв про погіршення погоди

17:21, 29 грудня 2017
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На території Житомирщини очікуються дощі, а місцями -  мокрий сніг. 

УНИАН
Синоптики попереджають мешканців Житомирської області про погіршення погодних умов / УНІАН

На Житомирщині  дорожники попередили водіїв про погіршення погоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби  автомобільних доріг у Житомирській області.

 Як зазначається у повідомленні,  29 грудня та наступні кілька днів синоптики попереджають мешканців Житомирської області про погіршення погодних умов.

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Так, на території Житомирщини очікуються дощі, а місцями -  мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від семи з плюсом вдень до мінус трьох вночі.

"Водії, у передсвяткові дні будьте особливо пильні під час руху! Не порушуйте правила дорожнього руху та обирайте швидкість відповідно до ситуації на шляху. Подбайте, щоб дорога до рідних на свята була безпечною!", - сказано у повідомленні.

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