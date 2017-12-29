На території Житомирщини очікуються дощі, а місцями - мокрий сніг.

Синоптики попереджають мешканців Житомирської області про погіршення погодних умов / УНІАН

На Житомирщині дорожники попередили водіїв про погіршення погоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 29 грудня та наступні кілька днів синоптики попереджають мешканців Житомирської області про погіршення погодних умов.

Читайте також Передноворічні вихідні будуть теплими та малосніжними (карта)

Так, на території Житомирщини очікуються дощі, а місцями - мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від семи з плюсом вдень до мінус трьох вночі.

"Водії, у передсвяткові дні будьте особливо пильні під час руху! Не порушуйте правила дорожнього руху та обирайте швидкість відповідно до ситуації на шляху. Подбайте, щоб дорога до рідних на свята була безпечною!", - сказано у повідомленні.