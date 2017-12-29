Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні
Вдень 1 січня без істотних опадів, потепліє до +2+8 градусів, прогнозує Діденко.
30 грудня західні дощі атмосферного фронту підуть на схід, тому завтра дощитиме на Лівому березі України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"Завтра, 30 грудня, похолодає на заході, очікується вдень -1+4 градуси, на решті території України +2+7, на півдні до +10 градусів", - йдеться у її повідомленні.
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У неділю, 31 грудня, на заході та півночі пройдуть невеликі дощ та мокрий сніг. Вдень 31 грудня буде холоднувато на заході та півночі, -1+4, на сході, у центрі до +7, на півдні до +9 градусів.
"1 січня вночі місцями невеликі опади, проте нічого суттєвого, температура повітря 0+4 градуси, на заході України, у Чернігівській, Сумській, Харківській областях 0-3 градуси морозу. Вдень 1 січня без істотних опадів, потепліє до +2+8 градусів", - розповіла синоптик.
Діденко прогнозує, що 31 грудня є ймовірність мокрого снігу і похолодає. У ніч на 1 січня у столиці близько нуля, вдень 1 січня +4+6 градусів.
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Херсон+25°... +10°
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