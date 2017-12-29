Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні

Вдень 1 січня без істотних опадів, потепліє до +2+8 градусів, прогнозує Діденко.

У ніч на 1 січня у столиці близько нуля / фото УНІАН

30 грудня західні дощі атмосферного фронту підуть на схід, тому завтра дощитиме на Лівому березі України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Завтра, 30 грудня, похолодає на заході, очікується вдень -1+4 градуси, на решті території України +2+7, на півдні до +10 градусів", - йдеться у її повідомленні.

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У неділю, 31 грудня, на заході та півночі пройдуть невеликі дощ та мокрий сніг. Вдень 31 грудня буде холоднувато на заході та півночі, -1+4, на сході, у центрі до +7, на півдні до +9 градусів.

"1 січня вночі місцями невеликі опади, проте нічого суттєвого, температура повітря 0+4 градуси, на заході України, у Чернігівській, Сумській, Харківській областях 0-3 градуси морозу. Вдень 1 січня без істотних опадів, потепліє до +2+8 градусів", - розповіла синоптик.

Діденко прогнозує, що 31 грудня є ймовірність мокрого снігу і похолодає. У ніч на 1 січня у столиці близько нуля, вдень 1 січня +4+6 градусів.

фото facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у більшості регіонів буде тепло.