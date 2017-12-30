За день до Нового року в Україні буде тепло і дощитиме

08:59, 30 грудня 2017
2149

У західних областях пройде мокрий сніг. 

REUTERS
REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні, 30 грудня, в Україні очікується тепла погода, проте очікуються дощі. 

У центральних областях та півночі вдень до +5, вночі +1. На півдні вдень +4, вночі +1, на узберіжжі моря вдень до +7. Пройдуть невеликі дощі. 

Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні

На сході буде трохи холодніше - до +2, вночі холоднішатиме до 0, місцями дощі та зливи. У західних областях вдень до +2, вночі температура опуститься до 0, пройде мокрий сніг. 

Детальний прогноз погоди у вашому місці дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин