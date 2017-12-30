За день до Нового року в Україні буде тепло і дощитиме

У західних областях пройде мокрий сніг.

REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні, 30 грудня, в Україні очікується тепла погода, проте очікуються дощі.

У центральних областях та півночі вдень до +5, вночі +1. На півдні вдень +4, вночі +1, на узберіжжі моря вдень до +7. Пройдуть невеликі дощі.

Читайте також Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні

На сході буде трохи холодніше - до +2, вночі холоднішатиме до 0, місцями дощі та зливи. У західних областях вдень до +2, вночі температура опуститься до 0, пройде мокрий сніг.

Детальний прогноз погоди у вашому місці дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.