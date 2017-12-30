ДСНС попередила про небезпеку сходження снігової лавини в Карпатах

14:29, 30 грудня 2017
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На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

Сьогодні у Карпатах - 3 рівень снiголавинної небезпеки / фото УНІАН
Сьогодні у Карпатах - 3 рівень снiголавинної небезпеки / фото УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку сходження снігової лавини в Карпатах.

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Про це йдеться в повідомленні відомства.

«За даними УкрГідрометцентру, 30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, за даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні західні дощі атмосферного фронту підуть на схід, тому на Лівому березі України очікуються дощі.

У неділю, 31 грудня, на заході та півночі пройдуть невеликі дощ та мокрий сніг. Вдень 31 грудня буде холоднувато на заході та півночі, -1+4, на сході, у центрі до +7, на півдні до +9 градусів.

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